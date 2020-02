FC Barcelone – Salaire, primes, droits d’image: le contrat de Messi dans tous les détails

Un contrat à 350 millions d’euros sur quatre ans, possiblement valorisé à près de 500 M€ : voilà ce que Lionel Messi a signé en 2017 avec le FC Barcelone. L’Argentin approchant de l’échéance de son bail, il serait question de le prolonger du côté du club blaugrana. Et de l’augmenter ? En ce cas, probablement pas de beaucoup car La Pulga culmine déjà sur le toit du monde du football en terme salarial.

Un salaire à 60 M€ par an, hors primes et bonus pour Lionel Messi

Avec des émoluments tel qu’on les connait depuis les révélations des Football Leaks, en ce qui le concerne. Lionel Messi perçoit un salaire de 60 395 769 euros bruts annuels. Auquel s’ajoute 10 658 077 euros sous la forme de droits à l’image. Et toute une flopée de primes diverses, liées à la performance ou la présence sur le terrain. S’il joue par exemple 60% des matches de la saison, il gagne 1 630 529 € bruts. La qualification du Barça à la Ligue des champions lui rapporte 1 630 529 euros. Puis 931 731 l’accessit aux huitièmes de finale et encore 1 397 596 € pour les quarts, les demis et la finale. Remporter la Ligue des champions gonfle son total de 3 493 990 euros.

Lionel Messi coûte au FC Barcelone, mais il rapporte également beaucoup

Gagner le championnat de Liga vaut une prime de 3 493 990 euros à Messi. Par ailleurs, chaque Ballon d’or gagnés sous ce contrat du moment, ajoute 582 332 euros à cet ensemble. Enfin, Lionel Messi en prolongeant, a négocié une juteuse prime à la signature, à hauteur de 53 975 000 euros. Chaque saison donc, le Barça doit verser l’équivalent du budget des équipes les plus riches de la Ligue 1 (hors PSG), pour assumer les émoluments de sa star. En même temps, le sextuple Ballon d’or rapporte énormément à son club ; à l’issue du dernier exercice, le FCB a généré 839,5 millions d’euros de revenus hors trading. Aucun autre club ne fait aussi bien dans le monde sportif, toutes disciplines confondues.