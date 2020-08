FC Barcelone : Toutes les clauses libératoires des joueurs cette saison 2021

Depuis le précédent Neymar au PSG, le sujet au FC Barcelone peut-être une source de crispation. Il l’est (re)devenu cette semaine, depuis ce lundi soir que l’on sait que Lionel Messi voudrait quitter le club, sans avoir nécessité à lever la clause libératoire à 700 millions d’euros, incluse dans son contrat. L’Argentin et ses conseils défendent leur droit à quitter libre le club, en vertu d’une autre clause qu’ils jugent différée par le contexte sanitaire. C’est présentement pour La Pulga, le seul moyen de forcer la porte, pour partir.

Une clause à 700 M€ que Messi voudrait s’épargner

Aussi obligatoires de l’autre côté des Pyrénées, qu’interdites en France, les clauses libératoires sont partout dans les contrats des joueurs du foot professionnel d’Espagne. Au Barça, la politique a radicalement changé après Neymar. Avant, elles étaient en phase avec le marché. Après, elles ont explosé, dans des proportions impossibles à payer. A l’exemple du Français Antoine Griezmann, recrue star de l’été dernier. Il a la plus élevé du groupe, nouvellement dirigé par Ronald Koeman, à 800 millions d’euros.

Des clauses monstres même (surtout) pour les plus jeunes loups

Même les trentenaires, comme Miralem Pjanic en approche chez les Blaugrana, en ont une hors de la logique du mercato ; pour le milieu serbe, elle sera de 400 millions d’euros. Tous néanmoins, n’ont pas ce niveau de considération. Le milieu Rafinha, par exemple, a été prolongé d’un an l’automne dernier, et à cette occasion sa clause déjà moindre sur le reste du groupe (à 75 M€), a diminué à hauteur de 17 millions d’euros. Pour les jeunes en revanche, la politique est clair : il faut blinder les contrats. La clause est de 200 millions d’euros pour Ansu Fati et elle passera à 400 millions, dès qu’il sera installé en équipe première. Même Jean-Clair Todibo a soudainement gonflé sa valorisation, en quittant Toulouse pour Barcelone, contre une indemnité de transfert à 1 million d’euros. Aujourd’hui, il possède une clause à 150 M€.

Les clauses libératoires des joueurs du FC Barcelone, saison 2020-21

Joueur Clause libératoire Echéance du contrat Marc-André Ter Stegen 180 M€ 2022 Neto 200 M€ 2023 Gerard Piqué 500 M€ 2022 Samuel Umtiti 500 M€ 2023