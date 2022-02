FC Metz : « Fin de carrière » pour Manuel Cabit, les Grenats indemnisés

Victime d’un grave accident de la route, en 2019, Manuel Cabit ne reviendra pas au FC Metz.

Manuel Cabit ne reviendra pas sur les terrains du football professionnel. Plus, c’est certain, avec le FC Metz qu’il a rejoint en 2019, quelques mois avant son accident de la route, à l’approche de l’hiver. Touché aux membres inférieurs, le latéral cherche depuis à retrouver toute sa mobilité et il gardait espoir de reprendre le football, ainsi qu’il le confiait en septembre dernier, au Républicain Lorrain.

Le FC Metz acte la fin de la carrière de Manuel Cabit

Las, au cours de l’assemblée générale du FC Metz, organisée les derniers jours de l’année 2021 dernière, a été signifiée la fin de carrière, du latéral gauche. « A la suite d’un accident de voiture, le joueur professionnel, Manuel Cabit ne sera plus en mesure de reprendre sa carrière sportive », est-il consigné dans le rapport, que Sportune a consulté.

Une indemnisation de l’assurance pour le club lorrain

Lequel compte rendu précise : « A ce titre, un produit à recevoir de l’assurance au titre de l’indemnisation pour perte de licence a été comptabilisé pour un montant de 400 000 euros, et la valeur résiduelle du joueur a fait l’objet d’une dépréciation pour 81 944 euros ». Manuel Cabit a 28 ans, il a rejoint le FC Metz libre, en 2019, et était sous contrat avec le club, jusqu’au terme de cet exercice 2021-2022.