FC Nantes – Combien vaut Alban Lafont sur le mercato ?

Alban Lafon poursuivra-t-il l’aventure au FC Nantes au-delà de la période de son prêt ? Le gardien de 21 ans et les Canaris ont encore le temps de considérer la question. L’ancien toulousain a en effet été prêté l’été dernier, pour deux ans, par la Fiorentina. Avec à la clé, une option d’achat inscrite dans le deal si les parties veulent continuer de pactiser. Elle est fixée à 7 millions d’euros.

Une option d’achat inférieure à sa valeur sur le mercato

C’est 1 million de moins que l’indemnité payée par la Fiorentina pour le recruter depuis le Toulouse FC, où il a été formé et lancé dans le grand bain, du professionnalisme. Gardien de but prometteur, Alban Lafont est estimé à plus cher dans l’analyse de Transfermarkt cet hiver 2020, à 12 millions d’euros. Et le double au moins, du côté de l’Observatoire du football. Après le très coté international italien, Gianluigi Donnarumma, Lafont est le gardien le plus bankable de sa génération.

Alban Lafont a signé au @FCNantes. Le gardien international U20 est prêté pour 2 ans par La Fiorentina, club auquel il est lié jusqu’en 2023. L’option d’achat est à 7M€. Les Canaris réussissent un gros coup sur ce mercato pour pallier le départ de Tatarusanu. #FCNantes — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) June 29, 2019

Alban Lafont a été prêté deux ans par la Fiorentina au FC Nantes ?

Avec la Fiorentina, il a paraphé en 2018 un contrat de longue durée de cinq ans jusqu’au bout du mois de juin 2023. Il lui rapporte près de 65 000 euros bruts mensuels, sans les variables. Il est cette saison 2019-20 et la suivante pris en charge par le club nantais. Alban Lafont, enfin, n’est pas (encore) international, mais il a fréquenté toutes les équipes de France, des tranches jeunes jusqu’aux espoirs.