FC Nantes : Jusqu’à quand les joueurs sont-ils sous contrat ?

Début de saison mitigé pour le FC Nantes, qui pointe à la 17éme place de Ligue 1, avec un match de retard, en ce 2 novembre 2020. Pourtant, à part quelques ajouts, l’équipe est sensiblement similaire à celle qui occupait le podium l’année dernière, à la même époque. L’effectif des Canaris pourrait d’ailleurs ne pas (trop) bouger dans le sens des départs, car, comme le montre le tableau récapitulatif en page suivante, seulement une minorité de joueurs voient leurs contrats se terminer en juin prochain, hors options d’années supplémentaires.

Peu de joueurs en fin de contrat chez les Nantais

Ils sont 5 à disputer la dernière saison de leur engagement chez les Canaris, une moyenne basse par rapport au reste de la Ligue 1. Parmi eux, Alban Lafont, le jeune gardien titulaire de l’effectif dirigé par Christian Gourcuff, qui était arrivé en 2019, en provenance de la Fiorentina, en prêt pour deux ans. L’échéance approche à grands pas, et le FC Nantes pourra alors décider de lever son option d’achat, fixée à 7 millions d’euros. C’est en 2022 que le plus de joueurs devront signer à nouveau, ou partir. Sur les 27 éléments du banc nantais, 9 finissent leurs contrats en juin 2022, dont le trio d’attaque Jean-Kévin Augustin, Randal Kolo Muani et Renaud Emond.

Le FC Nantes dispose de six joueurs engagés jusqu’en 2024

L’expiration de contrat la plus tardive, dans ce collectif, est fixée à 2024, et ce sont 6 joueurs qui sont concernés. Parmi eux, les hommes en forme du moment, Imran Louza et Ludovic Blas, meilleurs buteurs du FC Nantes sur ses 8 premiers matches de la saison, avec 2 réalisations chacun. Le jeune duo de l’entrejeu nantais sont au chaud pour encore près de 4 ans au sein du club, à moins qu’un autre viennent les séduire et les enrôler d’ici là.

Les échéances des contrats des joueurs du FC Nantes