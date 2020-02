FC Nantes – PSG : Les Canaris peuvent-ils gagner ? Verdict des bookmakers…

Dans le cadre de la 23e journée de la Ligue 1 qui se déroule en milieu de semaine, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Nantes. Le club parisien arrive avec un statut d’ultra-favori, d’après les bookmakers. La cote d’un succès de sa part est estimée à 1,32 contre 9,05 la victoire des Canaris, sur leurs terres. Le match nul est évalué quant à lui, à 5,74. La dernière confrontation entre les deux équipes, à la Beaujoire, est l’une des raisons de croire à ce succès pour les Canaris. Ils se sont imposés 3-2 en avril dernier en championnat. Alors le FC Nantes est-il capable de rééditer une performance similaire ?

Le FC Nantes reste sur 4 défaites à domicile

La tâche s’annonce difficile car les hommes de Christian Gourcuff restent sur 4 défaites à domicile. Alban Lafont, le gardien titulaire n’est pas dans le groupe puisqu’il souffre d’une fatigue musculaire à la cuisse droite. La réception du PSG n’arrive donc pas au meilleur moment. Et les bookmakers se posent seulement une question, à savoir la différence de buts entre les deux équipes à la fin du match. Une victoire 2-0 des hommes de Thomas Tuchel est la plus envisagée, à 5,83. Sinon, un succès sur la plus petite des marges 1-0 (7,11) ou plus conséquent sur le score de 3-0, évalué à 7,13. La dernière défaite de Paris à l’extérieur, remonte au 1er novembre 2019 face au DFCO (2-1).

Malgré l’absence de Neymar, l’attaque du PSG part favori

Kylian Mbappé était d’ailleurs le seul buteur parisien de cette partie. L’attaquant français part favori, d’après les opérateurs nationaux pour trouver le chemin des filets ce soir, coté à 1,76. Un but de son coéquipier argentin, Mauro Icardi est estimé à 1,98, ce qui ne lui est toujours pas arrivé en Ligue 1 cette année. En l’absence de Neymar, Edinson Cavani pourrait avoir un peu plus de temps de jeu. Un but de sa part paye 2,11 la mise. Du côté des Canaris, la menace principale se nomme Renaud Edmond, la recrue hivernale, évalué à 4,45, suivi de Moses Simon, à 4,94. Coup d’envoi ce soir à 21h05, sur Canal +.