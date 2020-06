FC Nantes : Un budget en augmentation pour la saison 2021 prochaine

Jour de reprise à Nantes, ce mardi 16 juin. Christian Gourcuff a retrouvé ses hommes, au nombre de 28 pour cette rentrée collective effectuée à la Jonelière. Pour l’occasion, Franck Kita le directeur délégué du club a tenu une conférence de presse, afin d’évoquer l’actualité du moment et quelques perspectives de la saison 2020-21 à venir. Notamment en ce qui concerne le budget du FC Nantes, pour couvrir sa saison, principalement en Ligue 1.

Le FC Nantes aura un budget de 75 M€ la saison 2020-21 prochaine

Ce dernier se veut d’abord rassurant quant aux finances du club en sortie de confinement, au bout d’un exercice tronqué, aux conséquences fâcheuses et parfois désastreuses pour le sport en général, le foot ici en particulier. « Financièrement, nous n’aurons pas de difficulté particulière », insiste Franck Kita qui annonce : « Notre budget va avoisiner les 75 millions d’euros. Mais ça sera une année particulière pour tout le monde, c’est une évidence. Et ce problème aurait pu être évité si on avait repris le championnat. »

Plus ou moins conséquent que celui du Stade Rennais voisin et rival ?

Cela reste encore moindre aux 100 millions d’euros visés à plus ou moins long terme, tel que l’indiquait le patron nantais, à l’automne dernier. C’est toutefois un peu plus que le budget de la saison 2019-20 du FC Nantes, à 70 millions d’euros. Il avait à cet effet, le septième plus important de la Ligue 1. Pas sûr qu’il le reste, malgré l’augmentation, car le Stade Rennais voisin et rival avait sensiblement le même. La perspective de disputer la Ligue des champions (en ayant à néanmoins passer par les préliminaires), va forcément élever les perspectives financières du club breton.