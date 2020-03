FIFA 20 – 15 pépites à recruter en mode carrière manager

Envie de mettre l’Europe du football à vos pieds ? Dans le monde virtuel du foot sur console, c’est tout à fait possible, mais cela nécessite pour cela de réussir dès le début sa campagne de recrutement. Qui aller chercher ? A la rédac de Sportune on vous propose 15 pépites à recruter en mode carrière manager sur FIFA 20. Avec de tous les postes, profils et valeurs marchandes. Notons à propos des tarifs qu’ils peuvent évoluer dans le temps et ne sont donc donnés qu’à titre indicatif.

Plusieurs Français dans notre top 15 des pépites à recruter en mode carrière manager

Cette liste comprend notamment des joueurs du championnat de France. Au nombre de trois avec les espoirs d’Angers SCO (Rayan Aït Nouri), de l’AS Monaco (Benoît Badiashile) et du Stade Rennais (Georginio Rutter). Nous aurions pu y ajouter Kylian Mbappé avec sa marge de progression importante, jusqu’au potentiel monstrueux de 95, mais sa valeur sur le marché est aussi élevée que son talent, à 93,5 millions d’euros environ.

Des joueurs prêts à percer dans l’univers du jeu FIFA 20

Tous les joueurs du tableau à lire en intégralité en page suivante ont 21 ou moins. Ils sont dans la phase d’apprentissage, raison pour laquelle la note qui leur est attribuée au départ est en-deçà du niveau qu’ils ont tous les moyens d’atteindre. A maturité, ces joueurs appartiendront au top des éléments de FIFA 20, le jeu de la franchise produite chaque année par Electronic Arts. Peu des noms donnés sont connus du grand public, à l’exception évidente de ceux installés dans de grands clubs, comme l’attaquant du RB Leipzig, Timo Werner ou celui de Manchester City, Gabriel Jésus.