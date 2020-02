FIFA 20 – Cet ex-joueur à 89 devenu arbitre dans le jeu

Cela fait déjà quelques années que Hans de Noteboom est au sifflet des éditions qui se succèdent jusqu’à se dernier FIFA 20. Il n’en a pas toujours été ainsi, si ce nom ne vous dit certainement pas grand-chose, il a été anciennement le double virtuel de l’attaquant néerlandais, Ruud van Nistelrooy. Derrière cet avatar se cache l’histoire d’un conflit d’intérêt, qui a mis des années à se résoudre, entre EA Sports et la Fédération néerlandaise.

Hans de Noteboom était le 9e joueur le mieux noté en 2008

Tout commence en 2002. Portée par plusieurs joueurs dont Edwin Van der Sar et les frères De Boer, la KNVB a réclamé de l’argent à EA Sports, au titre de l’utilisation de leur image personnel. La demande n’a pas été acceptée par l’entreprise canadienne, au motif d’un montant trop élevé. La situation a perduré plusieurs années au cours desquelles la sélection des Pays-Bas s’est retrouvée avec quelques joueurs fictifs. De là est né le fameux Hans de Noteboom. Il possédait des statistiques similaires à Ruud van Nistelrooy, avec une moyenne générale de 89, 95 de jeu de tête, 92 de puissance de tir et de finition, 89 pour son contrôle de balle… il est même arrivé en 9e position des joueurs les mieux notés sur FIFA 08.

Il est possible de le croiser en tant qu’arbitre en Eredivisie sur le jeu FIFA 20

Le conflit s’est réglé à partir de FIFA 10, et les véritables joueurs de la sélection batave ont retrouvé leur place dans l’opus. Cette accord a mis un terme à la carrière de Hans de Noteboom et ses coéquipiers. Ce n’est qu’un an plus tard, pour l’édition 2011, que EA Sports a décidé de réintégrer leur attaquant fictif vedette, en tant qu’arbitre. Depuis, il est possible de croiser l’ancien personnage lors d’une rencontre du championnat des Pays-Bas, dans son pays natal.