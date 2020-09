FIFA 21 : 20 joueurs qui progressent le plus de FIFA 20 à FIFA 21

Chaque année, EA Sports sort la nouvelle édition de son jeu, FIFA, juste après l’été. Et comme toujours, les modifications et nouveautés du jeu font beaucoup de bruit dans le monde du gaming, et du football. A l’occasion de la sortie de FIFA 21, le 9 octobre prochain, ont dévoilés chez nos voisins anglais, les plus grosses progressions par rapport à l’édition précédente. Cette année encore, quelques noms familiers peuplent la liste.

Haaland, Davies, Greenwood… Des stars dans les 20 joueurs qui ont le plus progressé

Il n’est pas surprenant de les retrouver ici. Erling Haaland, Alphonso Davies et Mason Greenwood font partie des 20 joueurs ayant le plus progressé entre FIFA 20 et FIFA 21. Le premier atteint la plus haute note parmi ce classement. Passant de 73 à 84 de général, l’attaquant du Borussia Dortmund s’impose déjà comme un des tous meilleurs attaquant du jeu, à seulement 20 ans. On peut également se réjouir du côté du Bayern, avec le jeune Davies. A 19 ans, le défenseur gauche des champions d’Europe en titre voit sa carte FUT gagner 9 points, se hissant à 81. Une augmentation légèrement plus faible que celle de Mason Greenwood, la pépite de Manchester United, qui passe de 67 à 77 de notation.

Deux français progressent de 8 points sur FIFA 21

La France dispose, elle aussi, de jeunes talents mis en avant par FIFA lors de cette édition 2021. Le latéral gauche de l’OGC Nice, Hassane Kamara, progresse de 8 points, par rapport à FIFA 20, pour atteindre une note de 77. Constat identique chez le rival Monaco avec son défenseur de 22 ans, Axel Disasi. L’ancien rémois obtient un général de 75, contre 67 l’année dernière. Deux pépites que vous ne voudrez pas manquer dans votre mode carrière en Ligue 1.

Le détail des 20 joueurs qui progressent le plus de FIFA 20 à FIFA 21