FIFA 21 : Les 10 joueurs les plus chers sur le mercato de FIFA 21

Puisque FIFA 21 est le reflet aussi précis que possible, du football réel sur le virtuel, il y a nécessairement la même saisonnalité et les mêmes principes, de l’un à l’autre. Notamment l’existence du mercato, car dans le titre que développe EA Sports il est possible, et même recommandé, de faire évoluer les lignes de son équipe. En se renforçant sur le marché.

Un mercato dans le mode carrière de FIFA 21

Sur FIFA 21, les tendances du moment sont proches de la réalité. Avec Kylian Mbappé et Neymar pour les deux joueurs estimés les plus chers dans le jeu, à respectivement 105,5 et 90 millions d’euros d’après les données de la plateforme SoFIFA. Là par contre, c’est environ deux fois moindre aux chiffes que réclamerait le Paris Saint-Germain, pour éventuellement les libérer. Mbappé en tête est le seul joueur français, parmi les 10 à la plus forte valorisation dans le monde carrière du jeu.

Mbappé devant Neymar le joueur le plus cher

Ceux de Liverpool au nombre de trois, sont majoritaires dans ce top 10. ET il faut valoir au minimum 71 millions d’euros (et 125 000€ du salaire de Jan Oblak), pour entrer dans la liste. Les chiffres ci-dessous sont ceux que nous avons relevé sur la plateforme Sofifa, qui partage la base de données du jeu FIFA 21. Lequel doit sortir le 9 octobre pour le grand public et avant, pour quelques-uns des plus assidus et/ou motivés.

Les 10 joueurs les plus chers sur le mercato de FIFA 21

10. Harry Kane (Tottenham) = 71 M€

9. Raheem Sterling (Manchester City) = 72,5 M€

8. Jan Oblak (Atlético Madrid) = 75 M€

7. Virgil van Dijk (Liverpool) = 75,5 M€

6. Mohamed Salah (Liverpool) = 78 M€

5. Sadio Mané (Liverpool) = 78 M€

4. Robert Lewandowski (Bayern Munich) = 80 M€

3. Kevin de Bruyne (Manchester City) = 80 M€

2. Neymar (PSG) = 90 M€

1. Kylian Mbappé (PSG) = 105,5 M€