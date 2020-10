FIFA 21 – PES 2021 : Comparatif des notes des joueurs du PSG

Sur quel support du gaming, les joueurs du PSG sont-ils les meilleurs ? Aucun des deux, pour ce qui concerne Angel Di Maria, le seul dans le collectif parisien qui justifie d’une note égale sur FIFA 21 et PES 2021, les deux jeux de football sur console les plus pratiqués dans le monde. Sinon ? Konami paraît plus généreux sur les notes que son concurrent EA Sports. Ou alors est-ce le second qui est trop sévère.

Di Maria le seul ex-aequo sur FIFA 21 et PES 2021

Parce que globalement, les moyennes des joueurs sont plus hautes sur le titre PES 2021, que sur la franchise concurrente. Seuls Keylor Navas, Juan Bernat, Idrissa Gueye et la recrue estivale Danilo Perreira, ont une valorisation plus élevée, sur FIFA 21. Plus largement, les notes sont plutôt proches d’un titre à un autre, mais certains joueurs divisent plus sur l’appréciation d’ensemble. Quatre, c’est le différentiel maximum entre les deux titres, pour les appréciations qui concernent le défenseur Allemand Thilo Kehrer (77 sur FIFA 21, 81 sur PES 2021) et l’Italien Moise Kean, à 74 sur FIFA 21 et 78 sur l’opus rival.

Des notes globalement supérieures chez Konami

Au global, l’équipe du Paris Saint-Germain est un poil plus forte sur PES 2021 que sur FIFA 21, à la moyenne de 84 pour les joueurs du premier et 82 ceux du second. Cette saison 2020-21 du calendrier sportif, seul l’éditur canadien EA Sports a renouvelé son titre, Koanmi ayant fait le choix de ne pas produire de nouvelle version de PES cette année, mais seulement mettre à jour l’essentiel (maillots, effectifs, notes…)

Comparatif des notes des joueurs du PSG sur FIFA 21 et PES 2021

Joueur Note FIFA 21 Note PES 2021 Keylor Navas 87 85 Alessandro Florenzi 81 82 Marquinhos 85 87