FIFA 21 : Tous les joueurs cinq étoiles du jeu FIFA 21

Avec un peu de retard sur les autres années, FIFA 21 est enfin sorti et disponible sur console. C’est l’occasion pour les adeptes du jeu de découvrir les nombreuses possibilités offertes par celui-ci, et de connaître l’une des statistiques les plus attendues par ces derniers : les 5 étoiles de gestes techniques. Les joueurs disposant de cette note auront le privilège de pouvoir réaliser tous les gestes techniques disponibles sur le titre, pour faire tourner la tête des adversaires.

Les Français à cinq étoiles sont connus

Sans grande surprise, du côté des Français, Kylian Mbappé et Paul Pogba bénéficient de cette statistique, comme l’année dernière. Et ils ne sont pas les seuls Bleus à y avoir droit, il y en a pour tous les âges, à l’image du milieu offensif lyonnais de 17 ans, Rayan Cherki, déjà capable de réaliser tous les gestes techniques pour sa première apparition sur le titre, tout comme Franck Ribéry, malgré les vingt années qui les séparent. Connus surtout pour cet aspect de leur jeu, l’ailier du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, et celui de Newcastle, Allan Saint-Maximin, sont aussi évalués à cinq étoiles.

Cristiano Ronaldo a 5 étoiles de gestes techniques sur FIFA 21, pas Messi

Le joueur le mieux noté de FIFA 21 à bénéficier de ces 5 étoiles de gestes techniques est Cristiano Ronaldo. Ce qui n’est pas, et n’a jamais été, le cas de son rival de toujours Lionel Messi, qui reste à quatre étoiles, malgré sa capacité de dribbles irréfutable.

Tous les joueurs cinq étoiles du jeu FIFA 21