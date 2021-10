FIFA 22 : Il se passe quoi à la fin de la carrière, en 2036 ?

On vous spoile la fin de FIFA 22.

Certes, avant s’y penser, mieux vaut déjà commencer, puisque le jeu n’est sorti qu’au premier jour de ce mois d’octobre. Beaucoup ne l’ont pas encore pratiqué. Mais certains ont pris de l’avance, allant jusqu’à simuler l’intégralité d’une carrière sur le titre FIFA 22. La fin est fixée à 2036, que se passe-t-il alors ?

Une carrière sur FIFA 22 s’achève en 20236

Le profil, « Jose Manu » dans la séquence ci-dessus, a cherché à le savoir, il nous propose un rapide résumé de la fin. Déjà quelques éléments pour spoiler : Zlatan Ibrahimovic joue toujours ; l’inusable buteur suédois a 54 ans ! Et 51, pour Cristiano Ronaldo, ou 48, Lionel Messi, qui lui aussi porte encore le maillot ; ici le même du Paris Saint-Germain.

Donnarumma le meilleur, Haaland plus fort que Mbappé

A propos de Paris, toujours, Gianluigi Donnarumma est, en 2036, le boss de FIFA 22. Noté à 93. Quant à Erling Haaland, il finit par croquer son rival, Kylian Mbappé, à 92 de générale pour le Norvégien, contre 87, son homologue français, par ailleurs plus vieux de deux ans. Et c’est ainsi qu’arrive le 30 juin 2026 et un message sobre, et élogieux de la direction qui salue : « La direction souhaite vous féliciter, pas seulement pour votre travail au sein du club, mais pour le déroulé de votre carrière, dans son ensemble ».

« Merci, au revoir et à la revoyure ! »

« Nous vous souhaitons le meilleur dans vos activités futures. Vous serez toujours reçu comme une star », conclu le communiqué, par le nom du club qu’occupe alors le joueur derrière la console. Voilà, c’est fini. Mais ça recommence ensuite. Indéfiniment…