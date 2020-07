Girondins de Bordeaux : Combien vaut Yacine Adli sur ce mercato ?

Annoncé comme l’un des futurs espoirs au PSG, Yacine Adli avait finalement quitté le club de la capitale, au mercato hivernal 2019, pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Le milieu de terrain offensif est venu chercher du temps de jeu, que son ancien coach Thomas Tuchel, ne lui garantissait pas. Après une saison et demie quasiment sous le maillot Marine et Blanc (arrêt de la saison 2019-20 début mars, pour pandémie), le joueur, âgé de 19 ans, s’est-il valorisé ?

Yacine Adli monte en puissance avec les Girondins de Bordeaux

Fin de saison 2017-18, Yacine Adli, formé au PSG, signe son premier contrat professionnel, en faveur du champion de France. Six mois plus tard, après aucune apparition sous les ordres du tout nouvel entraineur du PSG, Thomas Tuchel, le moins de 20 ans en Équipe de France s’envole direction Bordeaux, pour lancer définitivement sa carrière. Les dirigeants bordelais ont déboursé près de 5,5 M€ (+ 40% d’une future revente) pour enrôler un jeune qui n’avait seulement 7 minutes dans les jambes en Ligue 1 (sous l’ère Emery). Avec les Girondins, lors de la deuxième partie de saison 2018-19, Adli prend part à sept rencontres de championnat. C’est lors du dernier exercice que le joueur a pu davantage se montrer au haut niveau, en disputant 25 matches, toutes compétitions confondues, pour trois buts et trois passes décisives. Sa valeur marchande, sur le mercato, est donnée à plus de 6 M€ par Transfermarkt quand l’Observatoire du footballtable entre 7 et 10 M€.

Le jeune prometteur est sous contrat jusqu’en 2023

L’ancien parisien a paraphé un contrat de quatre ans et demi avec les Girondins. Il est lié jusqu’en 2023 avec son nouveau club. Sous ses nouvelles couleurs, le joueur perçoit un salaire proche des 80 000 euros bruts mensuels. Le milieu de terrain est réputé pour son style de jeune très technique. À l’aise balle aux pieds, il est capable de casser les lignes par sa qualité de passe et de se projeter rapidement vers l’avant. Cependant, ses prises de risques amènent parfois du déchet, du fait de son inexpérience au plus haut niveau, que le numéro 19 tentera de gommer en enchaînant les rencontres.