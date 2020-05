Girondins de Bordeaux – Focus sur la galaxie des sponsors du FCGB

La transition est compliquée pour les girondins de Bordeaux. Celle qui mène de la fin de la saison 2019-20, à la suivante. Normalement, elle doit se passer dans la continuité avec Bistro Régent, le sponsor premium floqué à l’avant des maillots des joueurs et l’équipementier en place doit céder sa place à adidas, pour les 5 prochaines saisons et un contrat à près du million d’euros annuel. Plus ou moins selon les variables et le merchandising.

Le coronavirus a changé la donne chez certains partenaires

Ça, c’était avant que le coronavirus ne plonge le monde en sommeil. Et celui du football en particulier. Confronté à des difficultés financières en raison de la fermeture de tous les établissements, Bistro Régent a mis son partenariat temporairement entre parenthèses, sans exclure, dans les colonnes de L’Equipe, un retrait définitif si les conditions économiques ne sont pas meilleures, pour le groupe. En Allemagne, adidas est aussi en difficulté, en conséquence d’un effondrement des ventes sur le premier trimestre de l’année, la marque a reçu le soutien de l’état.

Plus de 6 M€ les revenus du sponsoring au FCGB

Tel que nous l’observions récemment à la lecture du dernier bilan comptable de l’exercice 2019, le FCGB est l’un des clubs de la Ligue 1 les moins dépendant des ressources du sponsoring. Il pèse 8,6% de tous les revenus opérationnels. Sur cette saison là, les partenariats commerciaux ont rapporté 6,103 millions d’euros, auxquels on peut ajouter les 2,263 millions d’euros tirés du merchandising.

adidas prendra la suite de Puma au terme de cette saison

Dans plus de détails, le deal avec adidas est estimé à près du million d’euros la saison, celui avec Bistro Régent, à 1,4 millions. Ils sont les deux partenaires premium du club, le second étant aussi le « partenaire majeur du centre de formation ». Suit après le « partenaire majeur », Betclic, investit à près de 250 000 euros la saison. Et après les « fournisseurs officiels », les « partenaires institutionnels » et les « labels régionaux ».

Les principaux sponsors des Girondins de Bordeaux

Partenaires premium : adidas (à compter de la saison 2020-21), Bistro Régent

Partenaire majeur : BetClic

Fournisseurs officiels : Abatilles, Crédit Agricole d’Aquitaine, Carlsberg, Fiat, Coca-Cola

Partenaires institutionnels : Mairie de Bordeaux, Conseil Général de la Gironde, Région Nouvelle-Aquitaine

Label régional : La Bordelaise de Lunetterie, TBM.