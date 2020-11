Humbert, Moutet, Gaston… Ce que les Français ont financièrement gagné en 2020

Grands Chelems reportés, Wimbledon annulé, prize-money réduits… La saison ATP 2020 a été fortement secouée par le contexte sanitaire actuel. Au milieu de cette crise, le tennis a continué, et certains de nos Bleus se sont illustrés, pendant que d’autres se sont fait un petit peu oublier. Pour les plus chanceux, l’année a tout de même été fructueuse, économiquement, autant que sportivement. Zoom sur ce que les Français du tennis ont financièrement gagné en 2020.

Humbert, Moutet et Gaston : la nouvelle génération française a encaissé en 2020

Parmi les Tricolores ayant le plus financièrement gagné en 2020, les jeunes sont à la fête. A ce stade précis du calendrier, à l’ajout des derniers résultats ce mercredi, au Rolex Paris Master (lire le détail des primes distribuées cette année), Ugo Humbert, 34ème mondial, a empoché un total de 589 245€. Un montant justifié des deux premiers titres de la carrière de ce jeune espoir de 22 ans, au tournoi d’Auckland puis au tournoi d’Anvers. Pas de victoire pour son compatriote Corentin Moutet (21 ans), mais un joli pactole de 458 644€. C’est plus que la révélation du dernier Roland-Garros, Hugo Gaston (20 ans), avec 273 252€ de primes cumulées. Il a plus gagné de ce seul tournoi parisien, qu’au cumul des gains de sa jeune carrière, jusqu’alors.

La génération au-dessus en dents de scie cette année

Vainqueur de ses 9ème et 10ème titres ATP à Montpellier puis Rotterdam, Gaël Monfils est le joueur français qui a raflé la mise cette année : un total de 1 109 645€ de prize-money. C’est bien le seul habitué à avoir rivalisé avec la vague de cracks derrière lui. Ancien numéro 7 mondial, Richard Gasquet ne pointe plus qu’au 56ème rang, 2 ans après sa dernière victoire d’un tournoi sur le circuit. Cette saison, il a tout de même gagné 328 480€ sur les courts, mais sans vraiment briller sportivement. Deux places en-dessous, Jo-Wilfried Tsonga s’est fait encore plus petit : Le 17e joueur au classement mondial historique des primes gagnées (avec un total de 18 920 428 euros); sur le circuit n’a touché « que » 72 749€ cette année, en seulement 2 matches disputés, pour autant de défaites.

Ce que les Français du top 200 ATP ont financièrement gagné en 2020 :