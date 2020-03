Juventus – OL : La Juve perd une fortune à cause des huis clos

La Juventus a disputé son choc au sommet de la Serie A, dans un stade totalement vide, en conséquence des mesures prises en Italie, pour éviter une propagation plus large du Coronavirus qui sévit. Ce n’est qu’une première rencontre qui en appelle d’autres, dont la principale à venir est celles qui oppose les Bianconeri à l’OL, dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions (1-0 pour Lyon à l’aller).

La Juventus va perdre gros avec les huis clos. Surtout face à l’OL

Conséquence de ces matches sans spectateurs en tribunes, la Juventus va perdre pas mal d’argent. Jusqu’à près d’une dizaine de millions d’euros voire plus, si la situation perdure encore longtemps, d’après les comptes exécutés par le Corriere dello Sport. C’est énorme, selon nos observations, cela équivaut au septième environ de tous les revenus de la Juventus Turin liés à la billetterie. Sur un total de revenus opérationnels générés en 2018-19 de 463,6 millions d’euros cela pèse énormément.

Le meilleur moyen de limiter les pertes serait de gagner la Ligue des champions

De surcroît parce que le champion d’Italie souffre déjà de dépenses trop importantes, au regard de ses recettes. Conséquence de l’arrivée de Cristiano Ronaldo la saison dernière (105 M€ l’indemnité de son transfert et un salaire annuel à 31 M€), la Juventus a bouclé son précédent exercice sur un déficit de 26,9 millions d’euros, après impôts. Si bien que la meilleure manière pour le club de « sauver les meubles » sera d’aller loin en Ligue des champions. Et d’abord d’éliminer l’Olympique Lyonnais, le 17 mars prochain dans un stade vide. Au mieux. A moins que d’ici là le match ne soit reporté, voire annulé. En ce moment toute solution d’urgence est possible.