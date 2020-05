Le City Football Group absorbe un 9e club, en Belgique

Le Lommel City, ainsi que le reprend la presse belge, à propos de l’information visant la reprise prochaine du club de Lommel, en 2e division, par le puissant City Football Group, dont l’empire s’étend de plus en plus grandement. Lommel va devenir le neuvième club associé tout ou partie au programme soutenu par Abu Dhabi, dans le football.

Lommel devient le 9e club associé au City Football Group

Manchester City (Angleterre) en est la pierre angulaire au fondement du projet, et sa locomotive sur la scène internationale. New York City (Etats-Unis) et Melbourne City (Australie) sont deux autres franchises à part entière du groupe, qui a aussi des parts au Mumbai City (Inde), au Yokohama Marinos (Japon), à Gérone (Espagne), au Montevideo City Torque (Uruguay) et au Sichuan Jiuniu (Chine). Le club de Lommel était en difficulté financière, il n’en coûterait donc rien au City Football Group, d’autre que d’éponger les dettes à hauteur de 2 millions d’euros.

Les discussion avec l’AS Nancy Lorraine se poursuivent en parallèle

C’est ce que détaille, L’Est Républicain qui précise par ailleurs, que ce rachat ne remet nullement en cause, le projet de reprise de l’AS Nancy-Lorraine. Son propriétaire Jacques Rouselot discute la cession du club et le City Football Group est donné en pôle, depuis quelques semaines.