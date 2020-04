Le onze le plus cher de la Serie A selon KPMG. Il vaut 718 M€

Estimé 11 millions d’euros moindre que celui de la Ligue 1, le onze le plus cher de la Serie A selon KPMG. Il vaut 718 millions à l’addition de tous les joueurs, soit un pensionnaire de ce collectif donné à 65 millions d’euros. La valeur de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et de Fabian Ruiz (Naples), associé dans l’axe du milieu. Cette équipe s’articule en 4-3-3 tel que l’a composé, le groupe international centré sur l’audit et le conseil aux entreprises.

Les joueurs de la Juventus sont majoritaires, au nombre de quatre. Il n’y a pas de Français dans ce onze du championnat d’Italie, contrairement aux autres onze récemment étudiés, de la Premier League anglaise (Pogba), ou de la Liga espagnole (Varane, Mendy, Griezmann). Aux extrêmes, Romelu Lukaku a la plus forte valorisation, à 88 millions d’euros, devant Cristiano Ronaldo (86 M€) qui recule naturellement dans la hiérarchie mondiale, avec l’âge qui avance (35 ans). Le buteur belge est estimé près de trois fois et demi plus cher que le latéral droit Giovanni Di Lorenzo, à 26 M€.

Cristiano Ronaldo faisant exception, tous les joueurs de cette équipe n’ont pas encore trente ans ; 21 pour les deux plus jeunes, Gianluigi Donnarumma et Matthijs de Ligt, nés la même année 1999. Eux ont encore quelques belles années pour se bonifier sur le marché des transferts.

🇮🇹 Four players from @juventusfc, three from @Inter, two playing for @sscnapoli while @acmilan, as well as @OfficialSSLazio, are sending one each – this is the composition of Serie A’s best XI by market value according to the latest KPMG Player Valuation update. pic.twitter.com/nuVEyNkI3F

