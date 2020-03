Les 10 nés après 2000 les plus chers selon l’Observatoire du football

Ils ont moins de vingt ans, car nés après le 11 mars 2020. L’Observatoire du football les a classé, selon la valeur marchande de chacun, estimée sur le mercato. Kylian Mbappé de la génération 98, est désormais trop âgé pour prétendre à ce top. Pas Eduardo Camavinga, nouvelle perle du foot français, qui évolue au milieu de terrain du Stade Rennais. D’après le Centre international d’étude du sport (CIES), il vaut 53 millions d’euros sur le marché des transferts.

Camavinga parmi les 10 moins de 20 ans les plus chers du moment

Le jeune homme de 17 ans est à ce titre, le 7e joueur le plus cher des moins de 20 ans, mais le seul de l’année 2022. Les autres ont au moins un à deux ans de plus. Parmi lesquels l’attaquant du Borussia Dortmund Jadon Sancho, que l’Observatoire du football valorise, tenez-vous bien… à 198,5 millions d’euros. Soit l’équivalent s’il est cédé à ce tarif, du deuxième transfert le plus couteux du football, après Neymar au PSG (222 M€). Jadon Sancho, ailier anglais de formation, n’a que 19 ans.

Sancho et Haaland, deux pépites pour le seul Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund n’a pas qu’un espoir majeur de la discipline, mais deux. Comme Erling Haaland, en plus de Sancho. Le Norvégien s’est illustré, notamment en marquant contre le PSG. Pour 20 millions d’euros, le coût de sa clause, le BVB a déjà la promesse d’une énorme plus-value avec son buteur puisqu’il est aujourd’hui estimé par le CIES, à 101 millions d’euros. Le top 10 est à voir ci-dessous.