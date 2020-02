Les 10 recrues les plus chères de l’hiver en Ligue 1

Rideau sur le mercato d’hiver 2020. Ou presque, il ne restait qu’une poignée de minutes, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes. Et peu de chances qu’évoluent dans ce court laps de temps, le top 10 des recrues les plus chères de la Ligue 1. Classement que dominent les clubs de l’OL et surtout de l’AS Monaco, avec un marché, en ce qui concerne le club princier, à 62 millions d’euros investis, pour se renforcer.

L’AS Monaco et l’OL ont largement animé l’hiver en Ligue 1

Et cinq des dix joueurs de ce mois de janvier, dont quatre enrôlés à 10 millions d’euros ou plus, l’indemnité sur les transferts. Jusqu’à 20 millions même, pour engager Aurélien Tchouaméni en provenance des Girondins de Bordeaux. Le milieu de terrain axial domine, avec le Brésilien Bruno Guimaraes, le classement des recrues hivernales. En moyenne, les 10 recrues les plus couteuses de ce mois de janvier en Ligue 1 valent 10,5 millions d’euros, c’est-à-dire dans la tranche payée par Monaco et Bordeaux pour respectivement, Strahinja Pavlovic et Jean-Marcelin d’un côté, Rémi Oudin de l’autre.

Steven Nzonzi, un champion du monde rejoint la Ligue 1 et Rennes

Au global, la majorité des formations de l’élite sont restées « passives » sur ce marché. Le PSG et l’OM, premier et deuxième à mi-saison sportive, n’ont rien modifié de leurs effectifs dans le sens des arrivées, pas plus que des départs. Pour noms ronflants enregistrés, notons le renfort de Steven Nzonzi au Stade Rennais, le champion du monde est en Bretagne sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec une année de plus en option, dans la négociation.

Les 10 recrues les plus chères de l’hiver en Ligue 1

Bruno Guimaraes, de l’Athletico Paranaense à Lyon = 20 M€

Aurélien Tchouaméni, de Bordeaux à Monaco = 20 M€

Youssouf Fofana, de Strasbourg à Monaco = 15 M€

Tino Kadewere, du Havre à Lyon = 12 M€

Strahinja Pavlovic, du Partizan à Monaco = 10 M€

Jean Marcelin, d’Auxerre à Monaco = 10 M€

Rémi Oudin, de Reims à Bordeaux = 10 M€

Radoslaw Majecki, du Legia Varsovie à Monaco = 7 M€

Karl Toko Ekambi, de Villarreal à Lyon = 4 M€ (prêt)

Dylan Bronn, de La Gantoise à Metz = 4 M€

Renaud Emond, du Standard Liège à Nantes = 4 M€