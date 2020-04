Les salaires des consultants du foot. Que gagnent-ils ?

Un personnage désormais bien installé va quitter les studios. Selon le journal L’Equipe, Christophe Dugarry va rendre son tablier à la fin de la saison, de consultant pour le groupe RMC. Voilà presque une quinzaine d’années qu’il officie, tantôt aux commentaires des matches (M6 puis Canal +), tantôt à la tête de sa propre émission sur les antennes du groupe Altice. Devenu un référence dans ce domaine, le champion du monde 98 est le mieux payé des consultants sportifs en France, avec selon les estimations de L’Equipe Magazine, près de 700 000 euros la saison.

Christophe Dugarry domine la fonction en France

Ce salaire, s’il peut paraître conséquent en France, est bien en-deçà de ceux que versent aujourd’hui nos voisins anglais aux vedettes, parmi lesquelles Gary Lineker (plus de 2 M€ à l’année à la BBC). Ces retraités ex-stars du ballon rond, justifient en retour des audiences élevées. Christophe Dugarry sert à la fois les intérêts de la radio RMC et de ses chaînes sportives associées. En 2014, dans la foulée de sa retraite sportive, Thierry Henry est devenu consultant du groupe Sky Sport, contre un salaire donné alors, à près de 5 millions d’euros par an.

L’avenir appartient-il à Habib Beye ?

Comme Dugarry, Bixente Lizarazu tire son épingle du jeu. Entre TF1 pour la télé et RTL à la radio, le Basque avoisine le demi-million d’euros à l’année. Le journaliste Grégoire Margotton qui l’accompagne aux commentaires, les soirs de matches sur la Une notamment des Bleus, serait payé 14 000 euros bruts mensuels. Récemment, son homologue Pierre Ménès disait gagner 11 000 euros par mois, pour servir le groupe Canal +. Longtemps chez RMC qu’il a quitté en 2016, Luis Fernandez a rejoint BeIN Sports. En son temps, avant qu’il ne renforce le groupe qatari, l’ancien stratège du PSG dépassait les 300 000 euros à l’année. Habib Beye enfin, est le consultant qui monte dans la fonction est en fin de contrat à Canal +. Et selon L’Equipe il pourrait être approché par le groupe RMC, pour remplacer Dugarry.