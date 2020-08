Les sportifs qui gagnent le plus toutes les minutes

Si l’on vous dit que Roger Federer gagne plus de 100 millions dollars sur sa dernière année pleine, vous trouverez cela énorme. Trop peut-être pour bien mesurer l’épaisseur des revenus, et le potentiel qu’elle offre. Si par contre, on rapporte cette somme à l’échelle temporelle de la minute, le ratio devient alors bien plus intéressant. Parce que parlant. En moyenne, selon les chiffres de l’l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en 2015, un Français gagne l’équivalent de 72,97 euros nets tous les jours.

Ce qu’un Français gagne tous les jours, Federer le touche 2,5 fois… par minute

Roger Federer lui, touche près de deux fois et demi plus… A chaque minute. L’instant pour vous de lire ces lignes et le récapitulatif ci-dessous et il se sera écoulé de 2 à 5 minutes. Le champion de tennis suisse aura alors gagné de 343,2 à 858 euros. Dingue ! Il est selon Forbes, le sportif le mieux payé sur la planète en 2020. Le classement ci-dessous repose sur les estimations des revenus fournies par le magazine économique américain, au printemps dernier, en prenant en compte les salaires et/ou les primes, plus tous les bénéfices du sponsoring.

Neymar gagne 154,1 € toutes les soixante secondes passées sous le maillot du PSG

En 2020, presque dix athlètes, de cinq disciplines différentes, dépassent les 100 euros par minute. Dont Neymar, le sportif le plus proche de nous dans ces 10. Le footballeur le mieux payé en championnat de France cumule 95,5 millions de dollars en 2020 ; il est à ce titre le quatrième sur l’échelle des athlètes qui gagnent le plus.

Les sportifs qui gagnent les plus toutes les minutes

10. Carson Wentz (foot US) = 95,4 €

9. Kirk Cousins (foot US) = 97,7 €

8. Tiger Woods (golf) = 100,6 €

7. Kevin Durant (basket) = 103,2 €

6. Stephen Curry (basket) = 120,1 €

5. LeBron James (basket) = 142,4€

4. Neymar (football) = 154,1 €

3. Lionel Messi (football) = 167,9 €

2. Cristiano Ronaldo (football) = 169,5 €

1. Roger Federer (tennis) = 171,6 €