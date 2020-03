Ligue 1 – Quels joueurs se valorisent le plus en 2020 ?

Alors que le championnat de France – comme beaucoup d’autres – est à l’arrêt en ce moment, il ne serait pas étonnant de voir quelques clubs travailler en coulisses pour préparer leurs prochaines périodes de transferts. Parmi leurs cibles, certains joueurs à fort potentiel seront évidemment de la partie, et notamment ceux qui ont éclaboussé la Ligue 1 de leur talent depuis quelques mois. Gros plan aujourd’hui sur les joueurs qui se sont le plus valorisés en France depuis le début de l’exercice. Avec en tête d’affiche, un homme qui fera facilement le triplé national au vu de l’offre ZEbet relayée par la rédaction de SportyTrader.com.

L’explosion Tanguy Kouassi

En première position des joueurs ayant vu leur valeur exploser cette saison, on retrouve donc le titi parisien Tanguy Kouassi. Récemment apparu en Ligue des Champions contre Dortmund au Parc des Princes (2-0), le défenseur du PSG a su profiter des absences et des méformes de l’arrière-garde parisienne, pour montrer son talent aux yeux de tous les observateurs.

Présent sur le pré à neuf reprises depuis la nouvelle année, Kouassi a notamment marqué deux fois contre Amiens en championnat, mais aussi contre le Stade de Reims en Coupe de la Ligue, rappelant qu’il n’était pas seulement bon et propre lorsqu’il s’agit de bien défendre. Evalué à 150 000€ au mois de septembre 2019 par le site Transfermarkt.fr, le natif de Paris est aujourd’hui estimé à 12 millions d’euros, soit une augmentation de 7 900% cette saison. Et cela n’est sans doute pas près de s’arrêter, pour un élément hautement estimé par Thomas Tuchel. Attention toutefois à la fin de contrat, qui pourrait faire mal au PSG (juin 2020).

Touré et Maçon complètent le podium

Derrière Tanguy Kouassi, concernant ce classement des joueurs dont la valeur a explosé cette saison, on retrouve ensuite deux joueurs qui font doucement mais sûrement leur trou en Ligue 1 : El Bilal Touré, de Reims, et Yvann Maçon, de l’AS Saint-Etienne. Si le dernier cité n’a pour le moment que deux titularisations à se mettre sous la dent – pour une augmentation de 1 100% de sa valeur depuis septembre – le premier a lui déjà émerveillé le public de Delaune, avec ses trois réalisations en sept apparitions, dont deux qui ont permis au Stade de Reims d’empocher les trois points de la victoire.

International U20 de la sélection malienne, El Bilal Touré vaut aujourd’hui 2,5 millions d’euros sur le marché, alors qu’il n’était même pas évalué en début d’exercice. A seulement 18 ans, il sera donc certainement très courtisé dès l’été prochain, lui qui arrive de l’Ivoire Académie. L’OM, en manque de moyens financiers, pourrait par exemple s’y intéresser de près, tout comme le LOSC et l’OGC Nice, constamment friands de jeunes talents. La chasse est en tout cas ouverte.

Les 10 joueurs qui se sont le plus valorisés cette saison

Parmi le Top 10 de ces joueurs ayant le plus été valorisés cette saison, on notera donc que seuls trois attaquants sont présents, contre trois milieux de terrain et quatre défenseurs. Pour trouver trace d’un gardien, il faut alors remonter jusqu’à la 61e position et…Steve Mandanda, dont la valeur est passée de 2,5 à 3 millions d’euros. Quand on dit que l’on progresse à tout âge, les financiers ne semblent pas penser le contraire.