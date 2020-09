Liverpool, City ou Chelsea: qui va gagner la PL en 2021 selon les bookmakers ?

Rendez-vous est pris ce samedi 12 septembre, pour l’ouverture de la saison 2020-21 de la Premier League anglaise. Finalement sans Lionel Messi, bien que l’Argentin se soit un temps, sinon annoncé au moins rapproché de Manchester City. Mais avec tout de même une pluie de galactiques, déjà présents pour certains et des nouveaux, notamment enregistrés par Chelsea.

Chelsea troisième force en présence

Avec le recrutement pléthorique de l’été, les Blues seront l’une voire la première attraction de ce début de championnat. Chez les bookmakers de France, ils forment la troisième force d’opposition, dans la liste des prétendants les plus légitimes, au titre de champion d’Angleterre.

Liverpool est le champion mais Manchester City le favori

A ce propos le Liverpool de Jürgel Klopp tenant du titre, n’est pas le premier club désigné par les opérateurs, pour se succéder à lui même. La cote moyenne des Reds vainqueurs en 2021 est de 2,95 contre un, est c’est la seule formation vraiment légitime aux yeux des bookmakers, pour contester le Manchester City de Guardiola, pointé en grand favori de la compétition, à une cote de 1,65. Plus loin derrière, Chelsea est à 10,82, Manchester United, à 13 et Arsenal à plus de 35 contre un.