Liverpool – Combien rapporterait aux Reds le titre en Premier League ?

Liverpool s’en approche. Péniblement, après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, les Reds ont repris leur marche victorieuse ce week-end, en dominant Bournemouth (2-1). Après 29 journées de la Premier League anglaise, Jürgen Klopp et ses protégés comptent 82 points et vingt-cinq d’avance sur le dauphin Manchester City (qui a toutefois un match en moins).

Liverpool devrait être le prochain champion d’Angleterre. Sauf cataclysme

Sauf cataclysme, sinon par la contrainte du Covid-19, le titre ne devrait plus échapper à Liverpool ; le premier depuis 1990. Cette performance si elle se confirme, remplira les caisses du club, car la Premier League est riche et conséquemment généreuse avec les clubs qui la disputent. D’une façon certaine, la saison 2019-20 rapportera à minima un peu plus de 34 millions de livres au titre (39,5 M€), pour part commune aux vingt équipes du championnat, 43 millions de livres (49,5 M€) des droits télé internationaux et 5 millions de livres (5,7 M€) des recettes commerciales.

Au moins 100 M€ garantis, quoi qu’il arrive d’ici la fin de l’exercice

A ce stade donc, c’est quasiment 100 millions d’euros certains pour le club de la Mersey. Soit quand même l’équivalent des budgets du LOSC ou de l’OM en France, cette saison. Mais ce n’est pas tout, car l’on ne parle ici que des parts fixes communes à toutes les équipes du championnat. Doivent encore s’y ajouter, la prime de classement final, proche de 40 millions de livres (45 M€) et le bonus versé selon le nombre de diffusions nationales, au cours de l’exercice soit encore, plus d’une trentaine de millions de livres (35 M€). Au bilan donc, sa saison 2019-20 si elle se confirme par le titre de champion d’Angleterre, rapportera plus de 180 millions d’euros à Liverpool.

Les Reds sont bénéficiaires sur les 5 dernières saisons écoulées

De quoi gonfler encore plus les bénéfices des Reds car ils ont, au cours des cinq dernières saisons, générés un profit cumulé supérieur à 167 millions d’euros. Seule Tottenham fait mieux (221 M€), tous les autres gros clubs du Royaume-Uni sont sinon en négatif, sur la période mentionnée.