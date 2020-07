LOSC : Combien vaut Jonathan Ikoné sur ce mercato ?

L’air de rien, Jonathan Ikoné est un joueur parmi les plus bankable du LOSC et s’il ne part pas dans l’été, il entamera sa troisième saison lilloise. Sûrement n’y a-t-il pas eu d’offres recevables pour la direction du club, pour l’international français au quatre sélections chez les Bleus, car il est courtisé, notamment de nos voisins anglais. Il l’était déjà l’exercice précédent, avec Nicolas Pépé pour claquer en pointe. Il l’est encore, après une saison au service d’Osimhen. Les buteurs partent, mais pas (encore) les ailiers, de feu la si redoutable « Bip Bip ».

Jonathan Ikoné valorisé à une quarantaine de millions d’euros sur le mercato

Recruté contre une indemnité de 5 millions d’euros, au sortir de sa formation au Paris Saint-Germain, Jonathan Ikoné a trouvé au LOSC, un club où exprimer son potentiel athlétique et technique. A 22 ans, il a encore de belles années devant lui et l’occasion de sa valoriser. Dans le contexte mondial actuel, il vaut moins qu’il y a un an, à pareille période selon l’Observatoire du football, qui l’estime entre 40 et 50 millions d’euros, contre 50 à 70 précédemment. C’est plus que donné par Transfermarkt, à 36 millions d’euros, et le Football Benchmark de KPMG, entre 27 à 31 millions d’euros. Dans tous les cas, Jonathan Ikoné appartient aux quinze joueurs les plus chers du championnat de France de Ligue 1.

Un contrat avec le LOSC signé jusqu’au terme de la saison 2022-23

Le natif de Bondy, comme un certain Kylian Mbappé, est lié à Lille jusqu’au 30 juin 2023. Il est toujours sur son premier contrat long, signé au début de l’été 2018 pour un salaire avoisinant les 120 000 euros bruts mensuels, indépendamment de toutes les primes individuelles ou collectives. Récemment, Téléfoot évoquait l’intérêt de Newcastle et de Tottenham à son sujet. Le LOSC ne le retiendra pas s’il y trouve son compte, après avoir cédé Victor Osimhen à Naples, pour 60 millions d’euros (et vingt de variables).