LOSC – Combien vaut Victor Osimhen sur le mercato ?

Avant de les voir sur le terrain, certains talents au LOSC s’expriment dans les coulisses. Oeuvrant à la cellule de recrutement sous la gouverne du directeur sportif portugais, Luis Campos. La saison dernière, le club lillois a réussi la meilleure cession de joueurs de son histoire avec Nicolas Pépé, parti pour 80 M€ à Arsenal. Son remplaçant se nomme Victor Osimhen et avec l’attaquant nigérian les bases de la valorisation sont proches.

Le LOSC a payé 12 M€ son indemnité de transfert

Recruté au 1er août, pour une douzaine de millions d’euros payés par Lille au club de Charleroi, en Belgique, Osimhen vaut six mois plus tard, au moins le double au bas mot, sur le marché des transferts. C’est l’estimation que donne Transfermarkt à son propos, non loin de la trentaine de millions d’euros. Et cinq millions de plus, (36,8 M€), pour le cabinet d’audit marketing, KPMG depuis la dernière mise à jour du profil du joueur, au mois de février. Plus sûrement, car il ne faut pas s’attendre à ce que les dirigeants nordistes le cèdent à moins, il vaut entre 50 et 70 millions d’euros, dans l’analyse du Centre international d’étude du sport.

Le joueur le plus bankable du collectif nordiste

Victor Osimhen est le joueur le plus bankable du collectif lillois. Cela se justifie d’abord par sa réussite sur le terrain cette saison, avec 13 buts et 4 passes décisives en 27 matches pour lui, sur la seule Ligue 1. Egalement par son poste de buteur, très recherché sur le marché, pour ceux qui sont les plus efficaces. Sa jeunesse ensuite, il n’a que 21 ans et quelques années encore pour progresser et se valoriser financièrement. Enfin, la durée de son contrat, le LOSC l’a recruté au maximum des possibilités légales. Soit cinq ans dont quatre et demi désormais, à compenser pour l’embaucher.

Victor Osimhen est sous contrat jusqu’en 2024

C’est-à-dire que Victor Osimhen est Lillois jusqu’au 30 juin 2024. Son salaire est estimé proche de 80 000 euros bruts mensuels, il est inférieur à la moyenne du vestiaire de Christophe Galtier. Cet hiver au mercato, il a été question de l’intérêt pour lui de clubs prestigieux : Liverpool, Chelsea, Tottenham ou le Barça. C’est une revanche pour le joueur, qui racontait dans L’Equipe en novembre, son enfance difficile au Nigéria, avec son père pour seul pilier, après le décès de sa mère.