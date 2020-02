LOSC – Tous les salaires des joueurs lillois cette saison 2019-20

Avec l’arrivée de Renato Sanches dans l’effectif cet été, le LOSC a élevé sa masse salariale à plus des 40 millions d’euros estimés de la saison dernière. Elle reste néanmoins maîtrisée par la direction en place, pour tout à la fois soutenir la comparaison avec d’autres gros clubs plus riches ou supposés (Monaco, Lyon et Paris), et supporter la concurrence des candidats européens (Saint-Etienne, Bordeaux ou Rennes).

Renato Sanches et Loïc Rémy dominent le vestiaire du LOSC

Cette saison 2019-20, le salaire moyen au club nordiste oscille entre 1,2 millions la saison, pour estimation du groupe Sporting Intelligence et 0,75 M€ de la part du journal L’Equipe. Les chiffres exprimés dans le tableau en page suivante sont du journal sportif, complétés pour certains par nos informations. Les salaires sont donnés à la saison, en bruts et sans les variables additionnelles possibles. A Lille, juste devant Renato Sanches, le plus expérimenté Loïc Rémy est le joueur le mieux payé de son équipe, à plus de 3 millions d’euros l’exercice.

Christophe Galtier sur le podium des mieux payés de la saison

Complète le podium du LOSC, après Sanches et Rémy, le coach Christophe Galtier, à près de 180 000 euros bruts mensuels. Il est à cet effet, le septième coach le mieux payé en Ligue 1. Contractuellement, enfin, Lille axant son business model sur la formation et le trading de joueurs, tous les espoirs sont liés pour plusieurs années au club. Seul le latéral Jérémy Pied arrive au bout du sien, au terme du mois de juin. Plus de détails et d’informations sont à lire dans le tableau récapitulatif, en page suivante.

Les salaires des joueurs du LOSC cette saison 2019-20

Joueur Salaire Echéance du contrat Mike Maignan 1,44 M€ 2022 Adama Soumaoro 1,2 M€ 2021 José Fonte 1,68 M€ 2021 Adama Soumaoro 2021