Manchester United – Combien vaut Paul Pogba sur le mercato ?

Paul Pogba a des fourmis dans les jambes. Pressé de retrouve les pelouses, lui qui n’a plus joué depuis le 26 décembre. Son retour est prévu mi-février. Et parce que le Manchester Evening News prête au milieu de terrain français des envies d’ailleurs, dont il se serait épanché à sa direction et ses partenaires. Un temps plus gros transferts de l’histoire du football, pour l’indemnité de 105 millions d’euros payées pour lui par Manchester United, le champion du monde 2018 n’est plus partout, dans de si hautes sphères.

La valeur marchande Paul Pogba est en baisse sur le mercato

Conséquence d’un retour chez les Red Devils en-deçà des ambitions initialement affichées. Pour des raisons sportives ou physiques, car le joueur n’est pas épargné par les pépins. Le fait aussi que son contrat signé sur cinq avance vers son échéance, justifie que sa valeur sur le marché des transferts soit estimée à la baisse par certains. En ce début d’année 2020, il est ainsi donné à 70 millions par Transfermarkt et 80 M€ environ, de la part de l’Observatoire du football. Il vaut néanmoins 115 millions d’euros, dans l’analyse de KPMG à la dernière mise à jour de son profil en novembre dernier. Elle devrait logiquement baisser à la prochaine.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec Manchester United

Nous le disions plus haut, Paul Pogba a signé cinq ans avec Manchester United. Soit jusqu’au terme de la saison 2020-21 prochaine. Il lui rapporte un peu plus de 16,5 millions d’euros bruts la saison, plus ou moins selon le cours de la livre sterling. C’est sans les variables complémentaires et hors revenus du sponsoring, notamment de son équipementier adidas. Il est à ce titre dans le top 5 des joueurs les mieux rémunérés de la Premier League, cette saison 2019-20.