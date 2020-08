Manchester United : Jadon Sancho futur 2e joueur le mieux payé d’Angleterre ?

Un gamin de 20 ans sera-t-il la sensation de l’été du football, derrière l’un des transferts ls plus retentissants de la discipline ? Cela se pourrait bien. Car d’Angleterre à l’Allemagne, les médias sont d’accords pour évoquer l’intérêt de Manchester United pour l’attaquant anglais du Borussia Dortmund, Jadon Sancho. De The Sun à Bild, deux tirages parmi les plus importants de leur pays, l’affaire serait proche de se conclure. Seuls les chiffres de l’opération diffèrent.

Jadon Sancho serait proche de Manchester United

Moins sur l’indemnité du transfert à payer au BVB, elle serait proche de 120 millions d’euros – possiblement moins au jeu des bonus -, mais sur le salaire qui sera versé au joueur, par les Red Devils. D’après le tabloïd anglais, il sera proche de 220 000 livres la semaine (12,7 M€ environ la saison). C’est déjà assez conséquent pour être dans le top 10 des plus hautes rémunérations de la Premier League, derrière Paul Pogba, Anthony Martial ou Marcus Rashford de Manchester United. Le pendant allemand, Bild, avance quant à lui, une rémunération record, de 378 000 euros par semaine.

12,7 ou 19,6 M€, mais un salaire costaud pour l’attaquant de 20 ans

C’est-à-dire près de 20 millions (19,6 M€) la saison complète, pour le natif de Londres. A ce compte là, il deviendrait rien de moins que le deuxième joueur le mieux payé de toute la riche Premier League, derrière son futur (?) partenaire mancunien, le gardien David de Gea, prolongé et fortement revalorisé, au mois de septembre dernier, à hauteur de 21,6 millions d’euros par an. La durée du contrat que signerait le joueur, serait de cinq ans. Il lui en reste deux avec le Borussia Dortmund.