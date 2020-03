Manchester United – Le titre s’écroule sur les marchés boursiers

Sale temps sur la planète. Et pour ce qui nous concerne, dans le monde du sport. Toutes les compétitions sont à l’arrêt, reportée voire annulée jusqu’à nouvel ordre. La crise sanitaire qui menace a de lourdes conséquences financières. Quand rien ne tourne, c’est l’économie qui s’effondre. Et pour les clubs cotés en bourse (certains toutefois plus que d’autres), les conséquences sont directes sur la valeur du titre.

Moins 13,98% sur la seule journée d’hier jeudi

A Manchester United, il a perdu 13,98% soit 2,16 dollars, sur la seule journée du 12 mars ce jeudi. « Manchester United a perdu près d’un demi-milliard de livres sur les trois dernières semaines, dû à l’effondrement du marché par la faut du Coronavirus », écrit sur Twitter le compte spécialisé, FootballPrice. Selon le journal The Sun, la valeur totale de Manchester United s’élevait à 3,02 milliards de livres (3 400 M€) en mai 2019, contre (2 800 M€), en ce mois de mars 2020.

Manchester United has decreased in value by over half a billion pounds in value in last 3 weeks due to corona virus market falls. #MUFC pic.twitter.com/8UDUp8HaLu — PriceOfFootball (@KieranMaguire) March 12, 2020

Le titre de Manchester United est à son seuil le plus bas depuis 7 ans

A 13,29 dollars, à la clôture du marché ce jeudi, le titre était au à son seuil le plus bas depuis plus de sept ans. Et la chute pourrait encore s’accentuer, tant que personne ne sait quand, le monde pourra revenir à plus de normalité.