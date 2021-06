Manchester United : Salaire, contrat, ce que MU offrirait à Pogba pour le prolonger

Paul Pogba finalement fidèle à Manchester United ?

Entre Manchester united et Paul Pogba, c’est un peu : « Je t’aime, moi non plus ». Une union contrariée qui évolue de jour en jour, tantôt positivement, parfois à l’inverse. En ce moment, le curseur est au beau fixe du côté des Red Devils, qui pensent sérieusement à prolonger le milieu de terrain français, bientôt en fin de contrat dans un an, presque tout pile.

Pogba et Manchester United vers une prolongation ?

Prolonger oui, mais dans le cas du champion du monde française, plus gros transfert de l’histoire du club, qui dit extension, dit revalorisation. Et d’après les informations de The Sun, Manchester United proposerait une juteuse revalorisation, à son joueur. Rien de moins que le plus gros salaire de tout le contingent des joueurs de la Premier League, et par ricochet, le plus important dans l’histoire du football, au Royaume-Uni.

Le milieu français futur joueur le mieux payé du foot anglais ?

Le tabloïd anglais évoque un nouveau bail sur la durée maximale de 5 ans. Assorti d’un salaire à 400 000 livres hebdomadaires. Soit l’équivalent de 24,2 millions d’euros brut la saison, ou un contrat à 121 millions d’euros, étalé dans le temps. Présentement, et jusqu’à la fin de la saison prochaine, Paul Pogba approche les 290 000 livres par semaine, ou à l’année et en euros, un peu moins de 17 millions. L’été de Paul Pogba s’annonce intense, car la Juve, le Real ou le PSG ont aussi un oeil sur lui.