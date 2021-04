Masters Augusta 2021 primes : Le prize money du tournoi de golf

C’est parti pour l’édition 2021 des Masters d’Augusta.

Prenons la même et recommençons, c’est en résumé l’enveloppe du prize money dédié par l’organisation du tournoi, d’une édition à une autre. Comprendre que les primes du Masters Augusta 2021 de golf sont à l’identique de l’année dernière. Ou plutôt, d’il y a quelques mois en arrière, puisque la version 2020 a été décalée en septembre, en raison de la crise.

Un prize money inchangé aux Masters d’Augusta 2021

Au total, 11,5 millions de dollars seront alloués (9,4 M€), au profit des participants, ce qui en fait le tournoi le plus riche du golf, après l’US Open (12,5 M$). C’est la troisième saison consécutive que le total des primes n’augmente pas, mais il reste à une base équivalente et toujours les 50 premiers de la manifestation qui prétendent à une gratification financière. A savoir que pour le cinquantième, il y a un bonus de (24 400 €) et soixante-dix fois plus pour le grand vainqueur.

Récompense financière pour les 50 premiers du tournoi

Soit une prime de 1,74 millions d’euros, à qui obtiendra le droit d’enfiler la veste verte iconique des grands champions du prestigieux tournoi de golf. L’Américain Dustin Johnson, tenant du titre avec une carte à -20 en 2020, remettra son titre en jeu et sera le grand favori à sa propre succession. Ce Masters Augusta 2021 débute ce jeudi pour s’achever, dans le week-end.

Les primes du Masters Augusta 2021 de golf

1er = 2 070 000 $

2 = 1 242 000 $

3 = 782 000 $

4 = 552 000 $

5 = 460 000 $

6 = 414 000 $

7 = 385 250 $

8 = 356 500 $

9 = 333 500 $

10 = 310 500 $

11 = 287 500 $

12 = 264 500 $

13 = 241 500 $

14 = 218 500 $

15 = 207 000 $