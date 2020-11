Masters de Londres 2020 : Les primes (prize money) du tournoi

C’est le dernier rendez-vous de la saison, pas le moins prisé de ceux qui le disputent. Ils sont peu, huit seulement, et les meilleurs mondiaux. En conséquence, le Masters de Londres 2020 rémunère ses participants à la hauteur de leur pédigrée. Possiblement à la hauteur aussi, ou presque, d’un tournoi du Grand-Chelem, pourtant plus long (quinze jours contre une semaine) et potentiellement plus difficile avec des matches au meilleur des cinq manches. A Londres, la prime du vainqueur du Masters 2020 sera proche de celle gagné par Nadal, à Roland-Garros.

La réunion des huit meilleurs en salle, à Londres

Il y avait 1,6 millions d’euros promis au lauréat de l’édition parisienne, cette année, celui qui s’imposera dans au terme des finales Nitto ATP, recevra 1,56 millions de dollars (1,3 M€). Et 1500 points au classement mondial. Mais cela à une condition quand même : que le champion soit invaincu dans le tournoi. Sinon, le prize money sera moins significativement moins gros, à hauteur de 550 000 $ (465 000 €), le succès en finale.

Un prize money réduit en 2020 avec la pandémie

Et plus à l’ajout des autres primes, car aux Masters, même les remplaçants qui ne jouent pas sont défrayés. Pour eux, il y aura 73 000 dollars (61 800 €). Les huit autres se disputeront les primes de la phase de groupe et celle des demi-finales puis de la finale, en suivant. Laquelle est programmée ce dimanche 22 novembre. Avec la pandémie, le prize money total du tournoi a légitimement baissé, comme dans tous les autres tournois disputés depuis le printemps. La saison dernière, le vainqueur des Masters de Londres promettaient 1,354 millions de dollars au vainqueur, et jusqu’à 2,871 M$, s’il était invaincu dans l’épreuve.

Le détail des primes distribuées aux Masters de Londres 2020

Remplaçant = 73 000 dollars (61 800 €)

Participation au tableau final = 153 000 $ (129 500 €)

Victoire en phase de groupe = 153 000 $ (129 500 €)

Demi-finale = 402 000 $ (340 000 €)

Vainqueur = 550 000 $ (465 000 €)

Vainqueur invaincu = 1 560 000 $ (1 300 000 €)

Les participants aux Masters 2020 de Londres

Groupe Tokyo 1970 :

Novak Djokovic

Daniil Medvedev

Alexander Zverev

Diego Schwartzman

Groupe Londres 2020 :

Rafael Nadal

Dominic Thiem

Stefanos Tsitsipas

Andrey Rublev