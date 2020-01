MHSC – Combien vaut Florent Mollet sur ce mercato ?

Il a mis à mal Dijon, son club formateur ce week-end (victoire 2-1 avec un but et une passe décisive pour lui), Florent Mollet s’est régalé sur le terrain dans son registre de chef d’orchestre, à la baguette du collectif du MHSC. A Montpellier depuis 2018, le milieu offensif explose sous ses nouvelles couleurs, au point de s’attirer la sympathie de plusieurs clubs, en France comme à l’étranger. Malgré la densité de joueurs dans son registre au club héraultais, Florent Mollet ne se voit pas quitter ses partenaires, en plein milieu de la saison.

La valeur marchande de Florent Mollet explose depuis qu’il est au MHSC

Il est arrivé à Montpellier depuis le FC Metz au mois de juillet 2018. Contre une indemnité de transfert de 2,6 millions d’euros. Près d’une saison et demi plus tard, sa valeur marchande est supérieure du triple au septuple, selon les analyses. C’est-à-dire qu’il est estimé à 9 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt et de 10 à 15 millions d’euros donnés par le Centre international d’étude du sport. Il est l’un des trois joueurs valorisés les plus chers dans le collectif de Michel Der Zakarian, avec le milieu axial Téji Savanier et le buteur, Andy Delort.

Sur le même premier contrat signé jusqu’en 2022 avec Montpellier

Florent Mollet est sous contrat au Montpellier HSC, jusqu’au terme du mois de juin 2022. Son club n’a pas de pression immédiate à le prolonger, Mollet est dans la continuité de son premier bail, qui lui rapporte près de 40 000 euros bruts mensuels. Sans les variables complémentaires. Il est estimé proche voire inférieure de la moyenne du vestiaire héraultais, cette saison 2019-20.