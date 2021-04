Nets de Brooklyn : Les salaires des joueurs cette saison 2020-21

James Harden, une recrue XXL pour la saison des Nets de Brooklyn.

Leader de la conférence Est, le Nets de Brooklyn a une équipe composée de très grands joueurs. L’effectif est impressionnant, avec LaMarcus Aldridge, comme dernier renfort en date. L’ancien basketteur des Spurs, pourra apporter son expérience au groupe, il est âgé de 35 ans et le plus vieux du vestiaire. Après les arrivées du duo Irving – Durant qui a très peu joué la saison dernière (multitude de blessures), à la Draft estivale 2020, les dirigeants de Brooklyn ont voulu frapper fort et possèdent désormais trois superstars, avec James Harden en plus. Des noms clinquants, qui ont évidemment un coût.

Une masse salariale proche de 140 M€ pour les Nets de Brooklyn

Les trois joueurs phares des Nets de Brooklyn, ont une rémunération supérieure à 25 millions d’euros brut chacun. La masse salariale du vestiaire, est d’environ 141 millions d’euros, c’est plus que les 116 millions d’euros des Los Angeles Lakers. L’énorme somme que touche James Harden, près de 34 millions d’euros, élément le mieux payé de sa franchise, fait augmenter cette dernière. En effet, il est le quatrième basketteur, le mieux rémunéré de la Ligue Nord-Américaine. Autre superstar du groupe, Kevin Durant et ses 32 millions d’euros, ce dernier s’est offert un beau cadeau l’été dernier.

Trois des joueurs NBA qui gagnent le plus d’argent

Selon un top 10 réalisé par Forbes, trois joueurs de la franchise new-yorkaise (Durant, Harden, Irving), font parti de ceux qui gagnent le plus d’argent en 2020. Les critères se basent sur les revenus engrangés, par le biais du sponsoring, et du salaire perçu par le basketteur. C’est Kevin Durant, qui reçoit le plus des trois, malgré un salaire inférieur à James Harden. L’ancien ailier des Thunder d’Oklahoma City, perçoit 28,5 millions d’euros grâce à ses contrats de sponsoring, soit un total de près de 60 millions d’euros, en additionnant avec sa rémunération au Brooklyn Nets. Ce qui fait de lui, le 3e joueur de la NBA, a gagné le plus d’argent sur l’année 2020.

Les salaires des Nets de Brooklyn cette saison 2020-21