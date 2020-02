Nîmes – OM : Qui va gagner ce match avancé selon les bookmakers ?

Les uns ont nécessité à gagner pour entretenir la bonne dynamique, en dépit du revers concédé à Rennes, le week-end dernier (1-2). Les autres ont un besoin identique, tombés pour la première fois en 2020 contre Nantes à domicile (1-3), il y a une semaine tout pile. Nîmes reçoit l’OM ce vendredi soir aux Costières, à quel match doit-on s’attendre entre le 18 et le 2e de la Ligue 1 ?

L’OM est favori sur le terrain du voisin Nîmes

Chez les bookmakers, l’avantage est donné aux visiteurs, ils sont les gagnants à la cote de 2,14 pour un match nul, à 3,3 et la victoire des Crocos jugée plus incertaine, à 3,52 contre un. Il n’est pourtant pas dit dans les lignes de cotes, que les Nîmois vont perdre. Il est même plus probable qu’il décroche le point du nul, sur le score de 1-1, c’est le scénario donné comme le plus probable avant le match, à 5,3. Ça, ou Marseille qui gagne par la plus courte des marges 1-0, à près de 6.

Dario Benedetto trouvera-t-il le chemin des filets

Attendu de tout ses partenaires et suiveurs, Dario Benedetto sera bien en place, à la pointe de l’attaque de l’OM. Et l’Argentin, est le premier cité des opérateurs, dans la liste des joueurs qui pourraient marquer. Sa cote : 3,1. Il devance deux partenaires, Dimitri Payet et Valère Germain, à respectivement 3,36 et 3,41. Nolan Roux en face, donne les meilleures garanties de réponses aux Nîmois, avec un but de sa part coté à 3,5. Nîmes Olympique – OM, match avancé de la 27e journée de Ligue 1, est programmé ce vendredi soir, à partir de 20h45.