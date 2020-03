OL – ASSE : Pour qui le derby selon les bookmakers ?

D’ordinaire, les deux clubs sont mieux classés, avant d’aborder un derby. C’est ce qui donne à cette opposition dominicale, un supplément d’intérêt et d’enjeu. L’OL reçoit l’ASSE au Groupama Stadium, le temps d’un match d’importance pour les deux formations. Toute défaite doit être à bannir pour Lyon qui reçoit et cherche à confirmer le probant succès enregistré contre la Juve dans la semaine (1-0). Autant que pour Saint-Etienne, contraint de prendre au moins un, sinon plusieurs points pour ne pas voir l’adversité fondre sur le club de Puel.

Favori des bookmakers, l’Ol pourrait s’imposer 1-0 sur l’ASSE

Du côté des bookmakers de France, les Gones sont favoris. Sortants vainqueurs à la cote moyenne de 1,65, pour un match nul à 3,87 et le succès des Stéphanois jugé plus incertain, à 5,7 contre un. Plus exactement, les opérateurs penchent plutôt pour une victoire de Lyon sur la plus petite des marges : le 1-0 est le résultat le plus probablement admis à 5,97. Preuve néanmoins que le contexte des débats peut mener à tous les scénarios possible, tous les bookmakers ne sont pas d’accord pour pointer ce score en évidence. Ailleurs, c’est plutôt le partage des points sur un nul 1-1 qui domine. L’hypothèse paie 6 fois la mise initiale à la moyenne des opérateurs que nous avons consulté.

Dembélé et Toko Ekambi pour faire face à Denis Bouanga

Puisqu’ils sont les favoris, les Lyonnais offrent conséquemment les meilleures garanties face au but adverse. Avec Moussa Dembélé en premier de cordée. Un but de sa part vaut une cote moyenne de 1,91, il devance dans cet exercice son partenaire Karl Toko Ekambi, à 2,75. En face, si Loïs Diony devrait débuter en pointe, les opérateurs lui préfèrent son ailier de partenaire, Denis Bouanga, pour finir le travail, dans la défense adverse. Que l’ancien nîmois marque paie 2,92 fois la mise. Le derby OL – ASSE st programmé ce dimanche soir, à partir de 21h00.