OL, Barça ou Milan : Où jouera Depay cette saison selon les bookmakers ?

Memphis Depay sera-t-il encore un joueur de l’OL cette saison ? C’est un des dossiers chauds de la fin de ce mercato 2020. La star de l’Olympique Lyonnais est dans les petits papiers de plusieurs clubs en Europe, mais, d’après L’Equipe, il ne montrerait pas vraiment l’envie de quitter son club. Un réel casse-tête pour la direction lyonnaise, qui pourrait préférer voir partir son attaquant cet été, plutôt que le prochain, où il sera libéré de son contrat. Certains bookmakers anglais ont proposé à leur clientèle de miser sur le futur du néerlandais.

L’OL et le Barça, les deux pistes privilégiées pour Memphis Depay

La solution la plus vraisemblable, pour les opérateurs anglais, serait qu’il honore sa dernière année de contrat avec l’OL, un dénouement évalué à 1,5. Mais, s’il devait partir, le FC Barcelone serait le club le plus probable à l’accueillir dans ses rangs. Le Barça a manifesté plus d’entrain pour signer l’attaquant lyonnais que n’importe quel autre club, et l’arrivée de l’ancien sélectionneur des Pays-bas, Ronald Koeman, à la tête de l’équipe, constitue un réel atout, tant les deux se connaissent. Outre-manche, cette piste est cotée à 3.

Les bookmakers moins convaincus par Milan et Manchester

D’autres clubs se sont montrés intéressés par le profil de Memphis Depay au cours du mercato. L’AC Milan s’est également positionné sur l’international néerlandais, cité dans une possibilité d’échange avec le milieu brésilien Lucas Paqueta. L’idée paraît néanmoins plus compromise qu’un départ en Espagne, les bookmakers l’estimant à 10 contre 1. L’Inter Milan entre aussi dans la danse avec une cote disponible a 12. Enfin, autre solution envisagée par les opérateurs anglais, un retour à Manchester United. Cependant, cette voie semble être bien plus encombrée que les autres, et rapporterait 18 fois la mise dans le cas où elle aboutirait.