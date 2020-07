OL : Combien vaut Jason Denayer sur ce mercato ?

Si l’axe défensif lyonnais n’a pas toujours donné satisfaction la saison dernière, lui est au niveau attendu à l’Olympique Lyonnais, au point même de prétendre parfois au brassard de capitaine. Jason Denayer s’est fondu avec efficacité dans le collectif des Gones, il l’a rejoint en 2018 et a depuis disputé, une soixantaine de matches sous le maillot de l’OL. Il n’est pas question pour le club de Jean-Michel Aulas de s’en séparer, ça ne peut toutefois empêcher l’intérêt d’écuries voisines. Dont Naples, parfois cité à ce sujet.

Des regards se tournent vers le profil de Jason Denayer

Jason Denayer, 25 ans, a été recruté par Lyon en 2018, en provenance de Manchester City. Coût de l’opération : 6,5 millions d’euros et 3,5 millions de variables. L’international belge est arrivé jeune chez les Citizens, sur la fin de sa formation, mais barré par la concurrence élevée, il a été balloté d’un prêt à l’autre, à Glasgow (Celtic), à Istanbul (Galatasaray), ou à Sunderland. Maintenant qu’il s’est stabilisé à Lyon, sa cote sur le marché des transferts a gonflé. Il a voisine la quinzaine de millions d’euros pour Transfermarkt et près du double, de la part du CIES en Suisse, entre 20 et 30 millions d’euros.

Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2022

Cela, pour les deux saisons contractuelles qu’il reste au joueur. Jason Denayer a paraphé un contrat sur quatre ans, jusqu’au 30 juin 2022. Pour un salaire estimé proche de 250 000 euros bruts mensuels, hors bonus. Ces émoluments sont ceux d’un cadre, c’est le statut que doit défendre Denayer, au service du collectif de Rudi Garcia. A l’échelle internationale, il porte le maillot des Diables Rouges, sélectionné à treize occasions, en carrière.