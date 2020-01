OL – Combien vaut Moussa Dembélé sur ce mercato ?

La meilleure « recrue » de l’OL ne serait-elle pas son propre buteur patenté, Moussa Dembélé ? Alors que le club multiplie les pistes pour se renforcer devant, l’attaquant de 23 ans monte en confiance ; plus que son club branché sur courant alternatif, après la première moitié de saison. Jean-Michel Aulas le clame, il ne laissera pas partir son buteur cet hiver. En creux, il faut comprendre : « pas sans une offre convaincante », difficilement refusable.

Attaquant convoité notamment des Anglais, que Moussa Dembélé

Le natif de Pontoise, en région parisienne est en train de conquérir le championnat de France, après s’être mis l’Ecosse dans la poche. C’est au Celtic qu’il s’est révélé et d’où il s’est engagé sur la fin du mercato d’été 2018, pour la somme de 22 millions d’euros, sans variables en plus. Dix-huit mois plus tard, s’il n’a pas encore connu l’appel de l’équipe de France, Moussa Dembélé s’est significativement bonifié, avec le club lyonnais. Au bas mot, il vaut au moins le double de l’investissement, soit 40 millions d’euros estimés par Transfermarkt et le Football Benchmark du groupe KPMG. Le Centre international d’études sur le sport est encore plus confiant à son sujet le valorisant encore du double, à près de 80 millions d’euros.

Sous contrat avec l’OL jusqu’au soir du 30 juin 2023

Manchester United ou Chelsea notamment seraient sur sa piste. Les Blues auraient même formulé une offre de 40 millions d’euros, écartée par les décideurs lyonnais. Moussa Dembélé a signé le maximum de cinq ans, jusqu’en 2023. A ce stade, il reste donc trois ans et demi à compenser. Et un salaire à satisfaire au joueur. A 23 ans, il a voisine les 300 000 euros bruts mensuels, sans les primes additionnelles. Formé au PSG, c’est à Londres au club de Fulham, qu’il a achevé ses classes avant d’embraser une carrière professionnelle. Il quittera les Cottagers librement en juillet 2016 pour Glasgow et le Celtic. La suite, on la connait…