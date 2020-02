OL – Juventus : Les Gones vont-ils se qualifier ? Verdict des bookmakers…

Si Dortmund l’a fait contre Paris (2-1), l’OL ne le pourrait-il pas face à la Juventus Turin, ce mercredi en Ligue des champions ? La glorieuse incertitude du sport autorise à le croire. Pas les bookmakers de France. Sans état d’âme, ni empathie pour l’une ou l’autre des deux équipes, seule compte la froideur des faits et des statistiques. Et à ce compte là, il n’y aura pas vraiment de match.

Les bookmakers ne croient pas l’OL capable de renverser la Juventus

A la question : « quelle équipe va se qualifier ? », l’Olympique Lyonnais est crédité d’une cote proche de 4,65 contre un. Soit 4,65 euros à gagner pour un de misé. Le ratio est 4 fois plus faible, à 1,12 la cote de la Juventus, cela signifie que c’est plus probable. Et la qualif, si l’on suit le déroulé des opérateurs du jeu en France, les Turinois pourraient se l’assurer pour grande partie, dès ce mercredi soir, au Groupama Stadium. Les partenaires de Cristiano Ronaldo sont donné gagnants à 1,96 pour un match nul à 3,3 et la victoire des Lyonnais, à 4,46.

Annoncé compliqué dès ce soir au Groupama Stadium

A trancher pour un score au terme de ce premier round des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2020, les bookmakers se rangent plutôt derrière un succès étriqué (1-0), des visiteurs au terme des 90 minutes de jeu. Cela paie 6 fois la mise initiale. Avec, pour pousser le scénario jusqu’au bout, un but inscrit par Ronaldo, qui vaut une cote de 1,88. OL – Juventus Turin se joue ce mercredi soir à partir de 21h00, à suivre en exclusivité sur la chaine RMC Sport 1.