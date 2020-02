OL – OM : Combien coûte un billet pour la Coupe au Groupama Stadium ?

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, a réservé un choc au Groupama Stadium, entre l’OL et l’OM, mercredi 12 février. Cet Olympico sera évidemment l’affiche des diffuseurs et devrait se jouer à guichets fermés. Comme à l’accoutumé pour les matches de coupe, les abonnés avaient la priorité pour acheter leur place depuis mercredi 31 janvier, avec un tarif préférentiel à la clé. C’est ensuite à partir d’aujourd’hui mardi 4 février à 10h, que le grand public et les abonnés du programme de fidélité, « MyOL » peuvent récupérer leur précieux sésame.

Les places de l’OL varient entre 20 et 40 euros

En fonction des places restantes, dans un stade qui possède une capacité de 57 261 personnes, les tickets varient entre 20 et 40 euros. Chaque supporter issu du grand public, peut récupérer deux places au maximum, au plein tarif uniquement en tribune appelé à volée haute Est et Ouest, dans les gradins les plus élevés de l’enceinte lyonnaise. Les membres de « MyOL » ont la possibilité d’en récupérer 4 au total, dans les tribunes « volée haute Ouest ». Alors que les abonnés ont le droit de racheter 3 places supplémentaires, à plein tarif aussi. Leur priorité prenant fin, ce mardi matin.

Les supporters de l’OM ne devraient pas être autorisés à venir

À ce stade, nous ne savons toujours pas si les supporters marseillais seront conviés dans le Rhône, car il est habituel de voir des arrêtés préfectoraux, interdire à toute personne se revendiquant supportrices de l’OM, de se rendre dans la capitale des Gones, les soirs d’Olympico.