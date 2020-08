OL : Quelques visages des joueurs lyonnais sur FIFA 21

Ils sont les héros nationaux ce dimanche, tombeurs la veille de Manchester City (3-1), en quart de finale de la Ligue des champions. Les joueurs de l’OL doublent ainsi l’exploit précédent contre la Juventus de Ronaldo, et ne sont plus qu’à deux marches d’une possible victoire en C1. Certes, elles sont hautes, mais les Gones, prouvent qu’ils n’ont peur de rien. Au réel, on le sait, sur le virtuel, il faudra attendre un peu, avant d’en juger, pour ce qui relève des qualités des hommes de Rudi Garcia, sur le jeu FIFA 21.

Les héros du succès de l’OL sur City ont un visage sur FIFA 21

Celui que produit chaque année, l’éditeur EA Sports. Certains chanceux ont déjà la version beta entre les mains et parfois, il en est qui partagent de premières images, de joueurs, de stats, ou de l’ambiance. Ici, ce sont les visages de plusieurs joueurs lyonnais qui circulent sur les réseaux sociaux. L’on peut y voir une majorité des acteurs vainqueurs ce samedi : Moussa Dembélé, le supersub qui a qualifié l’OL, avec deux buts après son entrée. Egalement Jeff Reïne-Adelaide, Anthony Lopes, Maxence Caqueret ou celui qui porte désormais l’étiquette de bourreau patenté des Citizens de Manchester : Maxwel Cornet.

Egalement, le visuel produit de milieu de terrain Houssem Aouar, l’incontestable meilleur joueur du match gagné contre le collectif anglais. C’est images sont des leaks anticipés, proposés par les spécialistes du gaming. Le titre FIFA 21 sortira officiellement le 6 octobre prochain.

[#FIFA21] | Modélisations Moussa Dembélé, Karl Toko-Ekambi, et Fernando Marçal modélisés 🔴🔵 ! pic.twitter.com/mocxNG2q7s — FIFA NEWS 🎮🇫🇷 (@_FIFANEWSFR) August 14, 2020