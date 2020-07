OL : Un nouveau directeur du football pour les Gones

L’OL a annoncé, ce mardi 28 juillet, la nomination de Vincent Ponsot en tant que directeur du football « sur l’activité cœur de métier constituée des équipes professionnelles masculines, féminines, françaises et américaines, des académies filles et garçons ainsi que des académies internationales. » Le club rhodanien en a profité pour effectuer deux autres changements.

Jusqu’à présent, Vincent Ponsot occupait le poste de Directeur Général Adjoint, en charge des Ressources Humaines, Juridique et Administration Sportive, à l’OL. Le bras droit de Jean-Michel Aulas était connu pour son implication dans toutes les négociations avec les recrues, depuis de nombreuses années. Ponsot gérait notamment l’aspect juridique lors des mercatos des Gones. Il aura désormais la responsabilité de la communication sportive et sera en lien direct avec le président, Jean-Michel Aulas, et le directeur général, Thierry Sauvage. Il ne sera pas, comme à l’OM par exemple, un « directeur du football » au sens sportif du terme, comme l’est depuis puis peu, l’Espagnol Pablo Longoria.

Deux autres changements dans l’organigramme de l’OL

Le club en a profité pour nommer Sam Primaut, à la Direction Marketing, et Florent Deligia, comme Directeur de la Communication Corporate. Le premier, dernièrement en poste dans l’agence de Marketing sportive Octagon, aura pour missions de « conduire la stratégie de la marque OL en France et à l’international. » Le second, spécialiste des questions environnementales, aura la tâche de « définir et piloter la stratégie de communication d’OL Groupe, d’établir la raison d’être et de mettre en avant les missions et les valeurs. Il interviendra plus particulièrement sur les sujets RSE de transition énergétique et d’employabilité. »