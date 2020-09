OM : 10 jeunes attaquants de L1 valorisés à 6M€ ou moins sur le mercato

A la recherche d’un attaquant, doublure de Dario Benedetto, si possible jeune avec du potentiel de se bonifier sur le marché et dans une fourchette de valorisation, sur le marché des transferts à 5 ou 6 millions d’euros : voilà ce qui habite la cellule de recrutement de l’OM en ce moment, d’après une information de La Provence, à ce sujet. Le quotidien régional donne une estimation de l’enveloppe financière disponible, mais il ajoute qu’elle peut évoluer, selon les cessions de joueurs validées par ailleurs.

L’OM a « 5 à 6 millions » pour recruter un attaquant

A 5 ou 6 millions d’euros, il existe des profils sur le marché. Voilà ci-dessous les nôtres, de joueurs qui semblent réponde aux critères donnés à ce sujet. La valorisation de chacun sur le mercato n’est pas ce que réclament les clubs à qui ils appartiennent ; si tant est d’ailleurs qu’ils acceptent de s’en séparer. Elles ont été relevées par nos soins, sur les plateformes spécialisées – Transfermarkt et l’Observatoire du football -, quand les estimations sont proches. Pour coller à la France et son football, nous ne nous sommes intéressés, qu’à des profils du championnat de Ligue 1.

Quelques profils qui peuvent coller en Ligue 1

Avec des joueurs qui ont un maximum de 22 ans d’âge et 18 ans au minimum. Ils sont buteurs de formation, nous avons écarté ceux qui ont une préférence pour les ailes. Ne sont pas jugées ici les compétences sportives de chacun. Le choix, in fine, est assez restreint et ouvre plutôt la porte au recrutement d’un joueur, hors de la Ligue 1.

De jeunes attaquants de Ligue 1 valorisés à moins de 6 M€ sur le mercato

Josh Maja (Girondins) = 6 M€

Charles Abi (ASSE) = 5,5 M€

Stephy Mavididi (MHSC) = 5,5 M€

Kaj Sierhuis (Reims) = 5,5 M€

Ibrahima Niane (FC Metz) = 5 M€

Lenny Pintor (OL) = 4 M€

Ignatius Ganago (RC Lens) = 3,5 M€

Kévin Denkey (Nîmes) = 2,5 M€

Arnaud Kalimuendo (PSG) = 2,5 M€

Aurélien Scheidler (DFCO) = 2,5 M€