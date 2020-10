OM : 5 latéraux droits libres sur le mercato, à recruter sans indemnité

Depuis le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, au dernier jour du mercato, l’Olympique de Marseille est en déficit d’homme sur le côté droit de sa défense, en doublure de Hiroki Sakai. Pour combler ce manque avant le 1er janvier, le club phocéen n’a de solution que de recruter un joker chez un pair en Ligue 1, ou un joueur sans contrat, mais pas sans envie de retrouver un club de haut niveau.

La solution d’un latéral libre pour l’OM ?

La première solution étant possiblement trop chère pour un OM en manque de liquidité, reste la seconde, qui offre l’avantage de la gratuité, au sens de l’indemnité de transfert. Parmi les profils taillés pour le poste, ceux qui ont l’expérience ou le CV ne sont pas nombreux. Nous en avons retenu cinq, que le club a les moyens de séduire avec son projet sportif et la Ligue des champions. Pour compenser la possible gourmandise financière de certains.

Nathaniel Clyne le plus jeune mais aussi le plus cher

A Bournemouth la saison dernière, Nathaniel Clyne avoisinait les 4,2 millions d’euros. C’est au-delà des moyens de l’Olympique de Marseille, comme l’étaient le salaire d’Antonio Valencia à Manchester United (4,9 M€/an) et celui d’Ignazio Abate au Milan AC (3 M€), pour deux joueurs au pédigrée international solide. Mais le premier a depuis largement rogné sur ses émoluments, en rejoignant un temps le LDU Quito en Equateur, quand l’autre espère un nouveau contrat depuis 2019, déjà.

Bacary Sagna un profil qui pourrait coller à l’urgence

Plus modestement, le Néerlandais Daryl Janmaat a joué sa dernière saison anglaise à Watford, avec un salaire estimé proche de 2,6 millions d’euros. A 31 ans, il est le deuxième joueur le plus jeune des cinq, après Nathaniel Clyne (29 ans). Enfin, pour solution économiquement idoine pour l’OM (et indépendamment de son niveau sportif aujourd’hui), il y a l’ex-international français, Bacary Sagna, qui n’a plus de club depuis sa dernière expérience, en MLS avec l’Impact Montreal. Certes, il est à un âge de 37 ans avancé, mais son intégration serait rapide et son salaire au Canada, avoisinait les 50 000 euros brut mensuels. A minima trois fois moins que tous les autres…