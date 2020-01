OM – Angers : Quel résultat à cette affiche selon les bookmakers ?

Voilà onze matches et bientôt trois mois que Marseille n’a plus perdu une rencontre, toutes compétitions confondues. La série est en cours, elle a jusqu’ici conduit les Phocéens sur la deuxième marche du podium. Ce samedi se présente le SCO Angers face auquel Andre Villas-Boas sera privé de certains cadres comme Payet. Mais son équipe a gagné le match aller à l’extérieur (0-2), en décembre dernier. L’OM va-t-il poursuivre sur sa lancée ? Que sera le verdict de ce match à l’affiche ce samedi ?

L’OM favori sur sa pelouse, mais pas nécessairement vainqueur

Les locaux sont favoris sur leur pelouse du stade Vélodrome, en conséquence de quoi ils sont données vainqueurs du match à la cote moyenne de 1,79, d’après les bookmakers de France. Le match nul est coté en suivant à 3,72, quant à la victoire du club de Stéphane Moulin, la perspective est considérée comme plus lointaine, à 4,52 contre un. Et pourtant, derrière le général, le particulier est plus mesuré sur l’issue des débats. Comprendre qu’à la lecture du résultat le plus envisagé, les opérateurs hésitent entre le succès marseillais 1-0, à la moyenne de 5,9 et le match nul 1-1, à 5,87. Certains d’ailleurs valorisent la victoire phocéenne plutôt que le nul, quand d’autres font l’inverse. Ce cas de division est plutôt rare, sur une affiche de Ligue 1.

Dario Benedetto buteur au cours des débats ?

Il faut donc s’attendre à tout et d’abord à un ou plusieurs buts. De Dario Benedetto ? L’attaquant argentin de l’OM, s’il rayonne moins depuis un certain temps reste la valeur la plus sûre sur le terrain. Sa cote de but est de 2,32. Il devance son partenaire Valère Germain dans cet exercice, à 2,98 la cote de l’ancien monégasque. A Angers, Stephane Bahoken pointe en tête à 4. La rencontre OM – SCO Angers est programmée ce samedi à 17h00, à suivre en direct sur Canal +.